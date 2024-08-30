Brent подорожала до $80,15 за баррель

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нефть слабо дорожает днем в пятницу и завершает неделю в плюсе благодаря сильным статданным из США и из-за опасений сокращения поставок с Ближнего Востока.

К 14:09 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,26%), до $80,15 за баррель. Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу. Более активно торгуемые ноябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $0,2 (0,25%), до $79,02 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,26 (0,34%), до $76,17 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,9% на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные, подтвердившие устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.

"Поддержку ценам на нефть оказали последние статданные из США, которые позволяют надеяться на "мягкую посадку" (американской экономики - ИФ) и отсутствие рецессии, что снижает опасения ослабления спроса, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - С другой стороны, падение экспорта из Ливии и перспектива сокращения добычи в Ираке в сентябре поддерживают дефицит топлива на рынке".