Brent подешевела до $78,78 за баррель

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к резкому снижению вечером в пятницу на сообщении Bloomberg о том, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи в начале четвертого квартала.

К 17:34 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,45%), до $78,78 за баррель. Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу. Более активно торгуемые ноябрьские контракты дешевеют на $1,86 (2,36%), до $76,96 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,23 (2,94%), до $73,68 за баррель.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре согласно ранее обнародованным планам, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвующих в обсуждениях.

Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в октябре. При этом группа неоднократно подчеркивала, что может отказаться от такого шага с учетом ситуации на рынке, и многие аналитики и участники рынка прогнозировали, что так и случится.

Однако в данный момент нет никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено, сказали несколько высокопоставленных лиц, пожелавших сохранить анонимность.