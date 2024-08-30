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Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2024 году превысит показатель прошлого года и прогнозируется на уровне 3,9%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Оценки по динамике экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка роста экономики по текущему году - 3,9%. В прошлом году этот показатель составлял 3,6%, был высокий, в этом году мы его превысим", - сказал он в интервью "России 24".

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагали в 2024 году рост на 2,8%.

Рост ВВП РФ в июле 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,4% в годовом сравнении после повышения на 3,0% в июне, 4,5% в мае, на 4,5% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-июль 2024 года министерство оценило рост экономики в 4,4%.

Силуанов отметил, что в связи с таким прогнозом роста экономики ожидания по ресурсному наполнению обязательств бюджета "очень позитивные".

Антон Силуанов ВВП Минфин РФ
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