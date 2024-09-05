Путин ожидает, что рост ВВП России в 2024 году превысит прошлогодние 3,6%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП России в 2024 году, скорее всего, окажется выше, чем в 2023 году (3,6%), сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво", - сказал президент.

В 2023 году, по данным Росстата, ВВП РФ вырос на 3,6%. В I полугодии 2024 года рост экономики составил 4,6%.

"Это хорошие для нашей экономики показатели (темпы роста в I полугодии - ИФ). Я думаю, что коррекция к концу года будет (в сторону замедления годовых темпов роста - ИФ), но в целом мы можем рассчитывать, как минимум, на повторение прошлого года, а скорее всего, рост будет больше", - отметил Путин.