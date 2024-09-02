Сбербанк планирует разместить два выпуска ЦФА с фиксированной доходностью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует разместить два выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с фиксированной доходностью, инструменты будут доступны как для физических, так и юридических лиц, говорится в сообщении банка.

Срок погашения выпусков – 3 месяца и 1 год.

Сбор заявок на покупку ЦФА осуществляется со 2 по 10 сентября 2024 года на платформе "Цифровые активы" Сбербанка.

Стоимость одного ЦФА по обоим выпускам составит 1000 рублей, минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов - 10 млн рублей. Для выпуска ЦФА со сроком погашения 3 месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1045 рублей. Для выпуска со сроком погашения 1 год – 1200 рублей.

Кредитная организация отмечает, что это ее первые ЦФА с фиксированным доходом.

"Мы видим интерес к инвестированию в ЦФА у наших клиентов – и физических, и юридических лиц. Именно поэтому мы решили предложить им новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате", - заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении.