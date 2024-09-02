ByteDance привлекает кредит на рекордные для Азии $9,5 млрд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, находится в процессе привлечения трехлетнего банковского кредита на $9,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В случае согласования это будет крупнейший корпоративный долларовый кредит в странах Азии без учета Японии.

Условия кредита предусматривают опцион "доразмещения" (greenshoe), исполнение которого позволит увеличить размер заимствований. Срок кредита может быть увеличен вплоть до пяти лет.

Координаторами процесса привлечения выступают Citigroup Inc., Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co..

Ранее ByteDance хотела рефинансировать взятый в 2021 году кредит на $5 млрд, продлив его срок еще на три года. Повышение размера привлекаемых средств указывает на то, что компания стремится воспользоваться ситуацией на азиатском кредитном рынке, где на фоне слабого потока сделок доступны большие объемы ликвидности, отмечает агентство.

Объем долларовых кредитов, исключая двусторонние договоры, в странах Азии без учета Японии в первом полугодии рухнул на 44%, до порядка $45,5 млрд. По данным Bloomberg, это минимальный уровень с 2010 года.