Поиск

ByteDance выпустила наушники с доступом к самому популярному китайскому чат-боту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила свои первые вставные наушники Ola Friend, пишет South China Morning Post.

С помощью гарнитуры можно общаться с разработанным компанией чат-ботом Doubao - самым популярным в Китае приложением на основе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ). После установки на смартфоне и подключения к наушникам чат-бот активируется с помощью фразы "Доубао Доубао".

Наушники оснащены заушным креплением и предназначены для использования в качестве аудиопомощника в путешествиях, изучении английского языка, при прослушивании музыки.

Ola Friend пока доступны только в Китае по цене 1199 юаней ($170). Их можно заказать на Tmall (маркетплейс Alibaba), в интернет-магазине JD.com и на площадке Douyin, принадлежащей самой ByteDance. Продажи стартуют 17 октября.

В cентябре ByteDance закрыла сделку по покупке производителя наушников Oladance.

Doubao был запущен в прошлом году. По данным AIcpb.com, в сентябре число его ежемесячно активных пользователей (MAU) достигало 47 млн. Расположившиеся следом в списке самых популярных в стране приложений на основе генеративного ИИ Ernie Bot компании Baidu (недавно ребрендированный как Wenxiaoyan) и Kimi компании Moonshot AI имеют MAU на уровне 12 млн и 7 млн соответственно.

ByteDance TikTok Китай Oladance Doubao
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки Discord в РФ

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Суд США предписал Google снять ограничения для сторонних магазинов приложений для Android

VK приобрела 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов

Под домашний арест отправлены трое фигурантов дела биржи Cryptex

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при работе в мессенджере

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при работе в мессенджере

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });