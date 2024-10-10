ByteDance выпустила наушники с доступом к самому популярному китайскому чат-боту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, представила свои первые вставные наушники Ola Friend, пишет South China Morning Post.

С помощью гарнитуры можно общаться с разработанным компанией чат-ботом Doubao - самым популярным в Китае приложением на основе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ). После установки на смартфоне и подключения к наушникам чат-бот активируется с помощью фразы "Доубао Доубао".

Наушники оснащены заушным креплением и предназначены для использования в качестве аудиопомощника в путешествиях, изучении английского языка, при прослушивании музыки.

Ola Friend пока доступны только в Китае по цене 1199 юаней ($170). Их можно заказать на Tmall (маркетплейс Alibaba), в интернет-магазине JD.com и на площадке Douyin, принадлежащей самой ByteDance. Продажи стартуют 17 октября.

В cентябре ByteDance закрыла сделку по покупке производителя наушников Oladance.

Doubao был запущен в прошлом году. По данным AIcpb.com, в сентябре число его ежемесячно активных пользователей (MAU) достигало 47 млн. Расположившиеся следом в списке самых популярных в стране приложений на основе генеративного ИИ Ernie Bot компании Baidu (недавно ребрендированный как Wenxiaoyan) и Kimi компании Moonshot AI имеют MAU на уровне 12 млн и 7 млн соответственно.