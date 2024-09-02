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Рубль в понедельник растерял дневной рост и лишь слегка подрос в паре с юанем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь незначительно подешевел на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль слегка укрепился в первую торговую сессию осени и после падения в конце прошлой недели. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 12,045 руб., что всего на 0,4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 сентября на 1,1855 рубля, до 90,0013 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5009 рубля, до 99,2613 руб./EUR1.

"На прошедшей неделе курс рубля к юаню демонстрировал повышенную волатильность - от 11,65 до 12 за юань. Такая динамика связана с активностью экспортеров в части уплаты налогов в конце месяца. Кроме того, продолжающаяся волатильность на валютном рынке определяется трудностями с трансграничными переводами, что способствует укреплению рубля ниже отметки 90 за доллар. Снижение курса доллара можно считать скорее временным явлением, так как по мере решения проблем с платежами курс рубля повысится. Длительность периода относительно "крепкого рубля" пока сложно оценить. Она зависит, в частности, от повышения прозрачности принципов определения курса валют для участников рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к активному росту вечером в понедельник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысились на 0,71%, до $77,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,03%, до $74,3 за баррель. Основной сессии в понедельник не будет, поскольку американские биржи закрыты по случаю Дня труда.

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно.

Трейдеры оценивают статданные из Китая, указавшие на продолжающийся спад в экономике крупнейшего импортера топлива в мире. Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.

Россия, по данным на конец августа, исполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы должны были исполнить (обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи - ИФ). По крайней мере, такие данные были на конец месяца", - сказал Новак, отвечая на вопрос, исполнила ли Россия в августе свои обязательства в рамках договоренностей с альянсом.

Россия допускала превышение своих обязательств в первом полугодии и обещала компенсировать эти уровни до сентября 2025 года. Но в июле объемы добычи снова были превышены.

Россия в июле, как сообщало Минэнерго, сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели, определенные в рамках договоренностей ОПЕК+, на 67 тыс. б/с. Превышение добычи произошло "из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", заявляло ведомство. Однако о представлении плана компенсаций в ОПЕК не сообщалось. По данным, опубликованным ОПЕК на основе вторичных источников информации, Россия в июле превысила необходимый уровень добычи на 111 тыс. б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 августа поднялась на 53 базисных пункта - до 18,98% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 17 базисных пунктов, до 17,92% годовых, версия на три месяца увеличилась на 10 базисных пунктов, до 16,88% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 6 базисных пунктов и в понедельник составила 16,82% годовых.

Brent WTI Александр Новак Китай Московская биржа
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