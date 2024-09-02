РФ по данным на конец августа исполнила свои обязательства по сокращению в рамках ОПЕК+

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия, по данным на конец августа, исполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы должны были исполнить (обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи - ИФ). По крайней мере, такие данные были на конец месяца", - сказал Новак, отвечая на вопрос, исполнила ли Россия в августе свои обязательства в рамках договоренностей с альянсом.

Россия допускала превышение своих обязательств в первом полугодии и обещала компенсировать эти уровни до сентября 2025 года. Но в июле объемы добычи снова были превышены.

Россия в июле, как сообщало Минэнерго, сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели, определенные в рамках договоренностей ОПЕК+, на 67 тыс. б/с. Превышение добычи произошло "из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", сообщало ведомство. Однако о представлении плана компенсаций в ОПЕК не сообщалось. По данным, опубликованным ОПЕК на основе вторичных источников информации, Россия в июле превысила необходимый уровень добычи на 111 тыс. б/с.