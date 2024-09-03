Нефть Brent подешевела до $77,23 за баррель после роста цены накануне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром во вторник: североморская Brent умеренно дешевеет после роста накануне, а WTI растет после трехдневного перерыва в торгах.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени составляет $77,23 за баррель, что на $0,29 (0,37%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на 59 центов (0,8%), до $77,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,38 (0,52%), до $73,93 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, потому что в США отмечался День труда.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будет находиться доклад о состоянии рынка труда в Штатах за август. Данные будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы с 4,3% до 4,2%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест со 114 тыс. до 165 тыс.

Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.

"Сокращение поставок нефти из Ливии может оказать котировкам некоторую поддержку, однако её сможет нивелировать ожидаемое увеличение добычи ОПЕК+ в октябре, - сказал стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Аппетит к риску сейчас ограничен".