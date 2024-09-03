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Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море
Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Нидерландах наложил обеспечительный арест на принадлежащие "Газпрому" акции Wintershall Noordzee B.V. и связанные с ними доходы. Как сообщается в материалах российской компании, такое решение Окружной суд Гааги принял 15 мая.

Весной компания "Газпром Интернэшнл Лимитед" запустила конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море. Она планирует реализовать свою долю в 50% в Wintershall Noordzee BV (WINZ) - совместном предприятии с Wintershall Dea, а также доли в консорциумах по разработке месторождений "Силлиманит" и "Вингейт". Итоги процедуры было запланировано подвести в начале июня, но с тех пор информация о ходе продажи не обновлялась.

Партнер BGP Litigation Сергей Гландин в своем блоге пишет, что процесс связан с действиями украинской компании "Славутич-Инвест", которая владела земельными участками в Мелитополе. В мае 2023 Хозяйственный суд Запорожской области Украины, куда обратилась компания, обязал РФ выплатить "Славутичу" компенсацию в $15 млн.

В мае 2024 года "Славутич" подал в этот же суд иск к ПАО "Газпром", ООО "Газпром капитал" и МКООО "Газпром Интернешнл Лимитед", в котором попросил за счёт их активов исполнить предыдущее решение суда, а затем - иск в Окружной суд Гааги.

"Газпром" не согласился с обоснованностью обеспечения в Нидерландах украинского иска и потребовал его отмены.

Газпром Wintershall Dea Северное море Нидерланды Wintershall Noordzee
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