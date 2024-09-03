Швейцарская экономика во II квартале выросла рекордными темпами за два года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Швейцарии в апреле-июне 2024 года выросла на 0,7% относительно предыдущего квартала, максимальными темпами со второго квартала 2022 года, говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

В первом квартале рост составлял 0,5%, и опрошенные Trading Economics ожидали сохранения этих темпов роста во втором квартале.

Швейцарский ВВП в годовом выражении повысился на 1,8% после подъема на 0,6% кварталом ранее.

В обрабатывающем секторе в минувшем квартале был зафиксирован подъем на 2,6% в поквартальном исчислении, в строительном секторе - рост на 0,1%. Тем временем спад в сегменте розничной торговли составил 0,4% после двух кварталов роста подряд.

Потребительские расходы в апреле-июне повысились на 0,3%, госрасходы - на 0,2%. Экспорт упал на 5%, импорт рухнул на 13,8%.

Также во вторник стало известно, что потребительские цены в Швейцарии в августе выросли на 1,1% в годовом выражении, минимально с марта, после роста на 1,3% в июле. Эксперты ожидали замедления до 1,2%.