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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

BMW отзовет более 140 тыс. электрокаров Mini Cooper SE из-за риска перегрева батарей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG отзывает электромобили модели Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами, говорится в сообщении компании.

Отзыв касается автомобилей, произведенных в Европе в период с ноября 2018 по январь 2024 года, и может затронуть свыше 140 тыс. машин, включая 12,5 тыс. в США и около 39 тыс. в Германии.

Причиной отзыва является проблема с аккумуляторами, которые могут перегреться и загореться, даже когда автомобиль не движется. Компании известно о двух таких случаях, которые не повлекли за собой жертв или травм.

BMW намерена установить в автомобили программное обеспечение, которое сможет определить наличие проблемы, и в таком случае аккумулятор будет заменен.

Акции компании дешевеют на 1% на торгах во вторник. С начала года капитализация BMW сократилась на 18,3% до 52,05 млрд евро.

BMW
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