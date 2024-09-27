Toyota, Mazda и Fiat Chrysler отзывают 136 тыс. машин из-за ошибок ПО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor отзывает более 42 тыс. гибридных кроссоверов Corolla Cross из-за ошибки программного обеспечения электронного блока управления системы стабилизации, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

По словам регулятора, ошибка может привести к отказу усилителя экстренного торможения при поворотах. В связи с этим может увеличиться тормозной путь, что повысит риск ДТП.

О каких-либо инцидентах, вызванных этой ошибкой, не сообщается. Дилеры могут устранить ее через бесплатное обновление ПО.

Отзыв распространяется на модели 2023-2024 годов выпуска с тормозным приводом германской Bosch. При этом не все машины с указанной неисправностью были проданы в США.

Toyota использует тормозные приводы Bosch с аналогичным ПО и на других автомобилях. Компания проверяет эту продукцию на наличие такой же ошибки.

Между тем японская Mazda и компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA), входящая в европейскую Stellantis, отзывают автомобили из-за ошибки ПО модулей управления подушками безопасности производства североамериканского подразделения Bosch.

Результатом ошибки может стать чрезмерная сила срабатывания передних подушек безопасности в случае ДТП.

Из-за нее североамериканское подразделение Mazda отзывает почти 78 тыс. спорткаров MX-5 2016-2023 годов выпуска, FCA - почти 16 тыс. родстеров Fiat 124 Spider 2017-2020 г.в., которые во многом основаны на MX-5 и производились силами Mazda.

Для устранения ошибки дилеры могут бесплатно перепрограммировать модули.

Mazda выявила ее в ходе разработки новых датчиков подушек безопасности и уведомила о ней Stellantis Europe - итальянское подразделение Stellantis. Японской компании неизвестно о каких-либо ДТП или случаях причинения вреда здоровью в связи с этой ошибкой.

Fiat Chrysler отметила, что отзыв связан не с дефектами компонентов, а с недоработкой проектировщиков, проявившейся в некорректных спецификациях напряжения питания акселерометров.