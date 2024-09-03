Нефть Brent резко подешевела до $75,56 за баррель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться днем во вторник на опасениях по поводу роста китайской экономики.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:57 по московскому времени упали на $1,96 (2,53%), до $75,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $1,36 (1,85%), до $72,19 за баррель.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе, и промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Тем временем ливийская госкомпания National Oil Corp. объявила о наступлении форс-мажора на месторождении El-Feel, где добывается около 70 тыс. баррелей нефти в сутки.

На прошлой неделе власти на востоке Ливии приостановили добычу и экспорт нефти с подконтрольной им территории. В результате добыча в стране упала с 1 млн б/с до примерно 450 тыс. б/с. Падение добычи в Ливии может повысить вероятность увеличения поставок топлива со стороны ОПЕК+ в начале четвертого квартала, полагают аналитики.

"Худшие, чем ожидалось данные о китайском PMI, опубликованные в минувшие выходные, усилили опасения по поводу экономики КНР, - сказал старший инвестиционный аналитик брокерской компании XM Харалампос Писсурос. - События в Ливии и на Ближнем Востоке не дают ценам упасть слишком сильно и сохраняют возможность восстановления в обозримом будущем".