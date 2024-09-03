РФ в августе снизила отгрузки зерна на экспорт на 12,3%, до 6,8 млн тонн

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - РФ в августе этого года, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 6,754 млн тонн основных зерновых культур, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы составил 6,06 млн тонн (на 6,7% меньше).

"Итоги августа оказались выше ожиданий, поскольку на последней неделе месяца отгрузки, которые до этого шли с отставанием, активизировались и начали превышать показатели аналогичного месяца прошлого года, - сказала Тюрина. - В частности, отгрузки основных видов зерновых выросли на 19%, до 1,561 млн тонн, пшеницы - почти на 36%, до 1,461 млн тонн".

Больше прошлогоднего на 12% (до 31,3 тыс. тонн) отправлено на экспорт кукурузы. В то же время отгрузки ячменя сохранили падающий тренд и составили 69 тыс. тонн против 208 тыс. тонн в последнюю неделю августа 2023 года.

Ранее Тюрина оценивала экспорта зерна в августе в 6,2 млн тонн, в том числе 5,3-5,4 млн тонн пшеницы.

Эксперт также сообщила, что отгрузки ячменя по итогам августа сократились до 499,4 тыс. тонн с 1,34 млн тонн годом ранее, кукурузы - до 193 тыс. тонн с 257,5 тыс. тонн.

Всего с начала сезона (июль-август 2024 года) на экспорт отгружено 12,251 млн тонн основных видов зерновых, это на 8,1% меньше, чем в прошлом сезоне, отметила Тюрина. В том числе экспорт пшеницы за этот период составил 10,143 млн тонн (на 8,2% меньше), ячменя - 1,613 млн тонн (на 11,3% меньше), кукурузы - 495 тыс. тонн (на 4,6% больше).