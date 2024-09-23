Россия с начала сентября сократила экспорт зерна на 18,7%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 20 сентября отгрузила на экспорт 4,09 млн тонн основных видов зерна, что на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Падение отгрузок продолжается. Так, пшеницы за этот период отправлено на экспорт 3 753 000 тонн, что на 10,8% меньше прошлогоднего", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее данным, отгрузки ячменя сократились в 2,6 раза, до 257 тысяч тонн против 658 тысяч тонн с 1 по 20 сентября 2023 года. Отгрузки кукурузы упали в два раза - до 82 тысяч тонн со 166 тысяч тонн соответственно.

За этот период пшеница экспортировалась в 30 стран против 46 год назад. "То есть идет сужение географии отгрузок. Так, пшеница с начала сентября не отгружалась в Мексику, Индонезию, Судан, Пакистан. Год назад в этого период данные страны закупали значительные объемы", - сказала эксперт.

В то же время крупнейшим покупателем стал Египет, увеличивший закупки на 23,6%, до более 1 млн тонн с 866 тысяч тонн годом ранее. "Это отгрузки в рамках исполнения контрактов, заключенных по итогам тендеров, которые проходили в августе", - сказала Тюрина.

Кроме того, с начала сентября в 2,6 раза, до 306 тысяч тонн, выросли отгрузки в Алжир, в 1,7 раза, до 186 тысяч тонн - в Кению, почти в два раза, до 131 тысячи тонн - в ОАЭ. "Значительный объем - 138 тысяч тонн - отправлен в Нигерию. В прошлом сезоне в этот период российская пшеница в эту страну не отгружалась. И стоит выделить значительный объем отгрузок в Сирию - 111 тысяч тонн, год назад этой страны в числе покупателей не было", - сообщила эксперт.

При этом, согласно мониторингу, в Турцию отправлено 108 тысяч тонн пшеницы, что на 70% меньше, чем год назад. "Это транзитные поставки, поскольку в Турции все еще действует запрет на импорт пшеницы", - отметила Тюрина.

Кроме того, отгрузки в Бангладеш снизились на 60%, Саудовскую Аравию - на 48%, Бразилию - на 40%.

По словам Тюриной, крупнейшим покупателем ячменя с 1 по 20 сентября стал Тунис - 75 тысяч тонн. Причем год назад отгрузок в эту страну не было. "В то же время отгрузки в Саудовскую Аравию, которая всегда лидировала по объемам закупки ячменя, упали на 75%, до 65 тысяч тонн. На 46%, до 51 тысячи тонн, снизился экспорт в Иран", - сказала она.

Иран сократил и закупки российской кукурузы - на 49%, до 75,8 тонны тонн, но стал ее крупнейшим покупателем за этот период.

Тюрина также сообщила, что число компаний, которые отгружали пшеницу в сентябре, сократилось более чем в два раза - до 38 с 78 год назад. Уменьшилось и количество портов, через которые зерновые и зернобобовые культуры отправлялись на экспорт - до 43 с 46 год назад. По объемам отгрузок традиционно лидирует порт Новороссийска, но при этом объемы упали на 5,5%, до 1 423 000 тонн с 1 506 000 тонн год назад. Рейдовая перевалка уменьшилась на 11%, до 1 214 000 тонн с 1 369 000 тонн соответственно. Меньше прошлогоднего отправлено за рубеж через порт Ростова-на-Дону - на 65%, Азова - на 69%, Астрахани - на 24%. "В то же время на 10%, до 457 тысяч тонн, выросли отгрузки через порт Тамани, на 55%, до 85 тысяч тонн - через порт Высоцка", - сообщила Тюрина.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, она отметила укрепление европейских и американских цен на пшеницу. Так, французская пшеница за неделю подорожала на 1,7%, до $246 за тонну с $242. С начала сезона (с 1 июля 2024 года) рост составил 3,8%. Американская пшеница за неделю подорожала на 2,5%, до $248 за тонну, с начала сезона - на 10,7%.

Цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) за неделю снизилась до $217 за тонну с $219. На 1 июля она стоила $236 за тонну. "Дисконт относительно европейского зерна сохраняется на хорошем уровне - $29 за тонну. С начала сезона он серьезно вырос - на 1 июля был $1. В принципе он должен стимулировать объемы отгрузок", - сказала Тюрина.

Цены на пшеницу у производителей за неделю выросли в среднем на 2,3%, до 13 200 за тонну (пшеница 4-го класса, без НДС). Но с начала сезона они снизились на 200 рублей. "При этом по регионам наблюдается достаточно серьезный разброс цен, - сообщила Тюрина. - Максимальная цена - 15 тысяч рублей за тонну - отмечается в Краснодарском крае, за неделю она выросла на 300 рублей. Минимальный уровень цен в Самарской области - 11 600 рублей, но за неделю также отмечен рост на 350 рублей за тонну".

В долларовом эквиваленте средняя цена пшеницы у производителей составляет $157 за тонну, что на 8,8% меньше, чем в начале сезона, когда она была на уровне $172 за тонну.

"Думаю, что вслед за укреплением цен на мировых рынках можно ждать аналогичной динамики и на внутреннем рынке, поскольку спрос на российскую пшеницу достаточно высокий и со стороны экспортеров, и со стороны внутренних потребителей", - заключила Тюрина.