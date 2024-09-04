РусГидро в 2025 году начнет процесс выделения электросетевых активов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" планирует в 2025 года начать процесс выделения электросетевых активов, сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах ВЭФ-2024.

"Мы будем распаковывать "Якутскэнерго" , мы не отказываемся от этих действий. Распакуем "Якутскэнерго" , выделим сети, и дальше будем ждать решение от государства - продавать, передавать или что-то еще. У нас будет два сетевых актива (второй - ДРСК - ИФ), которые куда-то дальше надо будет отдать", - рассказал Бердников.

"С 1 января (2025 года - ИФ) начнем корпоративную процедуру", - уточнил топ-менеджер.

"РусГидро" владеет рядом электросетевых активов на Дальнем Востоке, который на данный момент входит в неценовую зону энергорынка. С 2025 года планируется включение Дальнего Востока во II ценовую зону энергорынка. В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Весной 2023 года ФАС России заявила, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. В "РусГидро" тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы.