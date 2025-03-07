Процесс выделения электросетевых активов "РусГидро" может занять несколько лет

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вопрос выделения электросетевых активов из "РусГидро" должен быть решен, но в долгосрочной перспективе, поскольку эти активы находятся в не самом благополучном состоянии и требуют масштабных инвестиций, рассказал журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Нужно определить источники средств, на какие деньги будут вестись реконструкция, приведение в нормативное состояние той компанией, которой эти активы достанутся", - сказал он, добавив, что у такой компании должен быть "финансовый плюс", который позволит эти активы содержать и приводить в нормативное состояние.

По его словам, на выработку решения может потребоваться несколько лет.

"Я думаю, в пятилетней перспективе, проработав механизмы финансирования, найдя источники тарифные, нетарифные, можно будет об этом говорить... Это решение должно быть подкреплено обязательным решением по источникам финансирования приведения в нормативное состояние и поддержки этого сетевого комплекса", - заявил чиновник.

"РусГидро" владеет рядом электросетевых активов на Дальнем Востоке, который ранее был неценовой зоной, но с 2025 г. вошел во II ценовую зону энергорынка (включает также Сибирь). В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Весной 2023 года ФАС заявила, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. В "РусГидро" тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы.

"РусГидро" планирует в 2025 году начать процесс выделения электросетевых активов, говорил член правления компании Роман Бердников в сентябре 2024 года.

"Мы будем распаковывать "Якутскэнерго", мы не отказываемся от этих действий. Распакуем "Якутскэнерго", выделим сети, и дальше будем ждать решение от государства - продавать, передавать или что-то еще. У нас будет два сетевых актива (второй - ДРСК - ИФ), которые куда-то дальше надо будет отдать", - рассказывал Бердников.