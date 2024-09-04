Глава Минэнерго назвал стабильной ситуацию с обеспечением нефтепродуктами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением нефтепродуктами во всех регионах России стабильная, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава Минэнерго Сергей Цивилев.

"С обеспечением нефтепродуктами во всех регионах стабильная ситуация. Мы ее контролируем. Она непростая, мы ее сопровождаем в ручном режиме. Но уверен, что мы с ней справимся", - сказал он.

Отвечая на вопрос актуально ли сохранение запрета экспорта бензинов, он сказал: "Запрет экспорта вводится как мера противодействия росту стоимости на внутреннем рынке. Это мера временная".