Новак допустил отмену запрета экспорта бензина при профиците предложения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке, пока стоит задача по его наполнению, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.

"Всегда экспорт разрешается, если будет избыток продукта на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запрета на экспорт, потому что его избыток. И оно продается и на внутреннем рынке, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь сейчас почему закрыт экспорт? Главная задача - обеспечивать внутренний рынок", - сказал он.

По его оценке, на сегодняшний день ситуация на топливном рынке России стабильная.

"Рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина, дизельного топлива. Мы не видим никаких здесь ситуаций, которые бы вызывали опасения. Сейчас достаточно нефтепродуктов на бирже и стабильные цены на заправках", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что профильные ведомства продолжают мониторить ситуацию на топливном рынке, совместно с нефтяными компаниями проводятся штабы.

"Всегда экспорт разрешается, если будет избыток продукта на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запрета на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутреннем рынке, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь сейчас почему закрыт экспорт? Главная задача - обеспечивать внутренний рынок", - сказал Новак.

Новак также подчеркнул, что, по его информации, запущены в работу ранее поврежденная установка на Московском НПЗ, а также установка после аварии на Омском НПЗ.