Нефтяники в августе получили из бюджета по топливному демпферу 163,3 млрд руб.

В июле было 142,5 млрд руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе составили 163,3 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В июле демпферные выплаты составили 142,5 млрд рублей.

Всего в январе-августе нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1 трлн 292,7 млрд рублей.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье в августе в размере 150,1 млрд рублей, за январь-август выплаты по этому акцизу составили почти 1 трлн 92 млрд. Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.

Как сообщалось, общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.