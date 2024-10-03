Эксперт из РГУ имени Губкина отметил несбалансированность модернизации НПЗ

По его данным, в результате выросло производство дизеля, тогда как рынку нужен бензин

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Модернизация нефтеперерабатывающих заводов в России имела несбалансированный характер и привела к избытку мощностей по производству дизельного топлива, в то время как рынок нуждается именно в бензине, заявил завкафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина Владимир Капустин на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Три направления, которые дают реальную глубину переработки: каталитический крекинг, гидрокрекинг, замедленное коксование. Бензин и дизель находятся на достаточно высоком уровне. Но в силу того, что не совсем была правильно ориентирована модернизация, только на гидрокрекинг, это привело к тому, что мы сегодня бензина имеем практически впритык, и поэтому (наблюдаем - ИФ) беспрерывное продление отказа от экспорта", - сказал он.

По его словам, с момента введения эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов большие объемы дизельного топлива (ранее активно направлявшегося на экспорт) остались невостребованными. Перенаправление его на менее премиальные рынки привело к снижению доходов НПЗ.

"Европа закрыла (импорт российских нефтепродуктов - ИФ), 2023 год был очень тяжелый (...), поэтому (компании - ИФ) пересматривают инвестиционные программы. Потому что, когда ставилась задача выпускать больше дизельного топлива - это были одни установки. Сейчас, когда мы видим, что большой избыток дизельного топлива, а установки - опять-таки гидрокрекинг в основном - ориентируются на выпуск нового дизельного топлива. Это создает очень непростую картину, особенно для крупных компаний", - рассуждает эксперт, ссылаясь на пример одной из компаний, которая построила на 80-90% несколько установок гидрокрекинга, но не запускает их из-за экономической нецелесообразности.

При этом мощности по производству более маржинальных нефтепродуктов - бензинов - в результате модернизации не увеличились. Как только рынок столкнулся с нехваткой бензина, правительство было вынуждено наложить ограничения на его экспорт, что поставило НПЗ, особенно малые, на грань выживания.

"Это (экспорт бензина - ИФ) очень серьезная статья дохода, особенно для независимых компаний. И сегодня, когда надо брать кредиты под 22%, складывается серьезная ситуация, не позволяющая дальше двигать модернизацию вперед", - пояснил Капустин.

По его мнению, для улучшения ситуации необходимо продлевать действие соглашений об инвестиционной надбавке к обратному акцизу на нефть для НПЗ: "Вот уже с марта месяца никак не продлят, хотя это просто крайне необходимо. И особенно - независимым заводам, которые при нынешней налоговой схеме, по существу, становятся банкротами".