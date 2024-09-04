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Аналитики вновь повысили прогнозы по ставке, инфляции и ВВП РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,1% с 16,8% в июле, на 2025 год - до 16,1% с 15%, на 2026 год - до 11,5% с 10,6%, на 2027 год - до 8,6% с 8%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки выросла до 8% с 7,5% ранее.

Опрос проводился 30 августа - 3 сентября 2024 года.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повышен до 3,6% с 3,2%. Ожидания аналитиков по инфляции на текущий год тоже выросли – до 7,3% с 6,5%.

Прогноз по росту ВВП на 2025 год остался на уровне 1,7%, на 2026 год повышен до 1,9% с 1,7%, на 2027 год - до 2% с 1,8%.

Прогноз по инфляции на 2025 год повышен до 4,8% с 4,5%, на 2026 и 2027 годы он составляет 4%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,4 рубля (90,1 рубля в июле), в 2025 году - 94,4 рубля (95 рублей ранее), в 2026 году - 96,4 рубля (97,2 рубля ранее). В 2027 году - 98,9 рубля (прогноз не изменился).

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