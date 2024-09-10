ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная составит 20%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на два года составит 20% годовых, говорится в сообщении банка.

Предложение доступно для действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов.

ВТБ также повысил ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев для текущих клиентов в среднем на 1,9-2,5 процентного пункта (п.п.). Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

"Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках "вдолгую", на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит. Это оправдано: ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз, мы также прогнозируем, что в ближайшую пятницу она либо будет сохранена на уровне 18%, либо даже повышена. Не дожидаясь решения регулятора, мы решили повысить ставку по долгосрочным вкладам - теперь она достигла 20%, ранее такие условия были доступны только по накопительным счетам", - сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ прогнозирует, что портфель сбережений физлиц на рынке к концу 2024 года увеличится на четверть - до 55,8 трлн рублей (во всех валютах). Сам банк планирует расти почти вдове быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% - до 10,3 трлн рублей.