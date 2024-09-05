"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ведет переговоры с иностранными лизингодателями о страховом урегулировании по всем оставшимся "невыкупленными" самолетам, всего их 133, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2024.

"Ранее мы завершили процесс страхового урегулирования по 83 воздушным судам (без учета 18 выкупленных Boeing 777 и Airbus A330, находившихся в финансовом лизинге - ИФ). Продолжаем вести переговоры с лизингодателями. Потенциально готовы урегулировать по всему оставшемуся флоту - сейчас это 133 самолета (...) Могу выделить 36 самолетов от китайских лизингодателей: это то, что наиболее вероятно, в первую очередь будет урегулировано", - сказал он.

Вопрос финансирования этих сделок, по его словам, "пока находится на стадии обсуждения, согласования".

"Для завершения страхового урегулирования по оставшимся самолетам необходимо порядка 350 млрд руб.", - отметил Александровский. При этом два Boeing 737 авиакомпании "Победа" будут урегулированы за счет чистой прибыли лоукостера.

В прошлом году власти РФ направили на страховое урегулирование по самолетам, взятым в лизинг у иностранных компаний, почти 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства выделялись на 15 лет под 1,5%. Схема предполагала, что по итогам урегулирования авиакомпании перезаключают договоры на те же самолеты уже с российским (подведомственным Росавиации) лессором. Выкуп и перевод авиатехники из иностранного в российский реестр позволяют использовать ее на зарубежных рейсах без рисков ареста из-за санкций.

По факту деньги ФНБ были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 единица), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). Частично они были профинансированы из собственных средств перевозчиков.

В марте газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что Минтранс предложил правительству выделить из ФНБ на выкуп иностранных самолетов еще 295 млрд руб. В июле глава Минтранса Роман Старовойт заявлял журналистам, что такой вопрос в повестке не стоит.