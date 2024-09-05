Что случилось этой ночью: четверг, 5 сентября

Дефицит финансирования ОСК оценен в 1 млрд рублей, Израиль не готов к уступкам по Филадельфийскому коридору, США ввели санкции против RT

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин РФ оценил дефицит финансирования ОСК до 2030 года в 1,029 трлн рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Эти средства необходимы для финансирования собственной деятельности ОСК, погашения обязательств без источников финансирования и достройки убыточных заказов.

- Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к уступкам по сектору Газа, но не по Филадельфийскому коридору. "Мы жесткие, когда речь касается наших "красных линий", в том числе Филадельфийского коридора", - сказал премьер-министр Израиля.

- Герман Греф заявил, что выдачи ипотеки в 2024 году упадут на 40%, но будут выше уровня 2021 года - до массового расширения льготных программ. Глава Сбербанка считает, что экономика России еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден.

- "Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам. "Для завершения страхового урегулирования по оставшимся самолетам необходимо порядка 350 млрд руб.", - сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

- Генпрокурор РФ предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса. Игорь Краснов отметил, что действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов.

- Система ПВО отразила за ночь атаки украинских БПЛА на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, в Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ.

- США ввели санкции в отношении RT и Маргариты Симоньян. В общей сложности ограничения вводятся против 10 физических и двух юридических лиц, сообщил американский Минфин. МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение из Штатов российских журналистов.

- Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в число номинантов на "Золотой мяч".