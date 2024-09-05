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АФК "Система" увеличит долю в Segezha в рамках SPO

Объем размещения и участие в нем банков дискутируется

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АФК "Система" намерена увеличить долю в рамках допэмиссии дочернего лесопромышленного холдинга Segezha Group , сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Будет увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении доли АФК в Segezha после SPO (сейчас составляет 62,2%).

Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что "объем ещё дискутируется". Привлеченных средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании, заверил он.

Вопрос о том, будут ли участвовать в SPO банки-кредиторы лесопереработчика, по его словам, также находится в процессе дискуссии.

По итогам II квартала объем чистого долга Segezha увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

О том, что принципиальное решение о размещении допэмиссии для решения проблемы долга принято, в конце августа сообщил менеджмент Segezha , пообещав предоставить детали размещения в середине осени.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" . В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

АФК Система Segezha Group Владимир Евтушенков
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