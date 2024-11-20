OIBDA Segezha снизилась по МСФО в III квартале на 2% г/г

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group по МСФО в III квартале 2024 года составил 5,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, и на четверть - чем в предыдущем квартале, сообщила компания.

Показатель OIBDA за III квартал снизился на 2% год к году и вырос на 30% квартал к кварталу - до 2,9 млрд рублей. Выручка увеличилась на 13,3% г/г - до 27,1 млрд рублей (рост к предыдущему кварталу на 4%).

Рентабельность по OIBDA в итоге составила 10,7% (в III квартале 2023 года и II квартале 2024 года составляла 12%).

Квартальная отчетность Segezha оказалась чуть хуже ожиданий рынка по показателю OIBDA и лучше по выручке. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвестбанков прогнозировали OIBDA компании на уровне 3,2 млрд рублей, выручку - 26,6 млрд рублей, рентабельность - 12%, чистый убыток - 5,4 млрд рублей.

Комментируя результаты работы компании за III квартал, президент Segezha Александр Крещенко отметил "постепенное улучшение рыночной конъюнктуры по всем сегментам выпускаемой продукции". "Это обусловлено как формированием новой географии поставок, в том числе расширением присутствия на российском рынке, так и повышением контроля над операционными издержками холдинга. Сегодня производственные мощности компании загружены максимально", - цитирует его пресс-служба Segezha.

В дальнейшем Segezha, по его словам, рассчитывает "сделать качественный скачок в развитии, вернувшись к реализации ключевых проектов роста", за счет снижения долговой нагрузки после проведения SPO и восстановления рыночной конъюнктуры".

Результаты за 9 месяцев

По итогам января-сентября 2024 года чистый убыток Segezha составил 14,9 млрд рублей, увеличившись "на фоне роста расходов по процентам" на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании за девять месяцев выросла на 19% год к году, до 76 млрд рублей, "что обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки".

OIBDA Segezha в январе-сентябре 2024 года увеличилась на 23% и составила 8,6 млрд рублей на фоне роста выручки и замедления роста операционных расходов. Рентабельность по OIBDA осталась на уровне 11%.

Долги и инвестиции

На 30 сентября 2024 года общий долг Segezha составил 149,0 млрд рублей (рост на 3% относительно 30 июня 2024 года, 93% которого приходились на обязательства в рублях. Чистый долг Segezha на конец III квартала достиг 143,5 млрд рублей против 140,9 млрд рублей на конец II квартала. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA осталось на уровне 13х.

Чистые финансовые расходы компании за III квартал составили 6,3 млрд рублей, или на 38% больше показателя за предыдущий квартал. За девять месяцев чистые финансовые расходы Segezha увеличились на 21% в годовом выражении, до 15,7 млрд рублей. Средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 30 сентября 2024 года составила 17,3% годовых. Средневзвешенный срок финансирования не изменился - 1,7 лет.

Объем капитальных затрат Segezha в III квартале был на уровне 2,8 млрд рублей (рост в предыдущему кварталу на 10%), из которых 88%, или 2,5 млрд рублей, направлено на поддержание действующих активов (преимущественно покупку лесозаготовительной техники), 12%, или 0,3 млрд рублей, - на расширение мощностей. За девять месяцев инвестиции выросли на 20% год к году - до 7,2 млрд рублей.

Показатели по сегментам

Основной вклад в OIBDA Segezha в III квартале внес сегмент "Бумага и упаковка" - 3,2 млрд рублей, что на 10% больше, чем во II квартале. В этом же сегменте наблюдалась и самая высокая маржинальность - 34%. Выручка составила 9,4 млрд рублей, снизившись на 15% квартал к кварталу "в связи с нормализацией объема продаж бумаги сторонним покупателям по сравнению с высокой базой II квартала, а также со снижением реализации бумажной упаковки".

Наиболее крупным по выручке сегментом деятельности Segezha осталась "Деревообработка". Выпуск пиломатериалов принес компании 13,2 млрд рублей дохода (рост на 35% кв./кв.). При этом OIBDA сегмента была отрицательной - 0,04 млрд рублей.

В сегменте "Плитные материалы и домостроение" в III квартале выручка сократилась на 24% по сравнению со II кварталом, до 3,4 млрд рублей из-за снижения объема продаж фанеры, а также падения объемов и стоимости реализации продукции Сокольского ДОК (Вологодская область). OIBDA направления составила 0,7 млрд рублей, рентабельность - 20%.

Компания с III квартала выделила в отдельный сегмент операционной отчетности заготовку сырья для собственных нужд и продажи внешним покупателям. По направлению "Лесные ресурсы" выручка (формируется в основном за счет сторонних продаж круглого леса) в III квартале составила 1,1 млрд рублей (рост на 23% кв./кв.), OIBDA была отрицательной - минус 0,4 млрд рублей.

В целом Segezha, как отмечается в сообщении, решила отказаться от дивизионной системы по географическому принципу ("Северо-Запад" и "Сибирь"), на которую перешла в начале года, и вернулась к организационной структуре, основанной на продуктовом подходе.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.