Генпрокурор РФ предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что его ведомство продолжает курс на исключение избыточного административного сопровождения бизнеса.

"По нашей инициативе правительством на 1 тыс. резидентов территорий с преференциальными экономическими режимами распространена возможность замены плановых проверок профилактическими визитами. Сейчас на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов", - сказал Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме в четверг.

Он отметил, что действующий мораторий, а также прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, обеспечили баланс прав предпринимателей и публичных интересов. Также, по его словам, основным вектором развития системы госконтроля остается приоритет профилактики нарушений обязательных требований.

"О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства", - сказал генпрокурор.

По словам Краснова, важно правильно определить критерии необходимого вмешательства со стороны государства для защиты общезначимых ценностей.

"По нашему предложению правительством прорабатывается вопрос об использовании индикаторов риска нарушений обязательных требований для проведения проверок лишь в отношении опасных объектов, а во всех остальных случаях - только для профилактических мероприятий", - сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что за первое полугодие текущего года прокуроры отказали в санкционировании двух третей заявок на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, предотвращено почти 40 тыс. проверок - отклонено 38 тыс. заявлений из 57 тыс.