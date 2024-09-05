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Глава РФПИ заявил, что доля e-commerce в российской торговле через пару лет достигнет 35%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сегмент e-commerce, растущий темпами по 50% в год, уже в среднесрочной перспективе займет треть в общем объеме розничных продаж в РФ, прогнозирует Российский фонд прямых инвестиций.

"По нашим оценкам, уже через пару лет (доля онлайн-ритейла - ИФ) составит 35% от всей вообще торговли в России", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов" в рамках ВЭФ-2024.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем e-commerce в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил 6,4 трлн рублей, а его доля в общем объеме розничных продаж повысилась до 13,8% с 11,6%.

Для инвесторов, по словам Дмитриева, маркетплейсы и платформы онлайн-торговли "являются крайне интересными". "Инвесторы активно смотрят на маркетплейсы, мы считаем, что это крайне интересные компании для инвестиций, в том числе, может быть даже для размещения на публичных рынках", - сказал глава РФПИ.

Он призвал ценить результаты российских маркетплейсов - "надо понимать, что большинство стран в мире не имеет своих маркетплейсов, это основа для дальнейшего роста".

РФПИ Кирилл Дмитриев e-commerce маркетплейсы ВЭФ
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