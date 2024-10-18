Минфин хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce

Бизнес предупреждает о риске "схлопывания" продаж в этом случае

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Выделение интернет-торговли в отдельный вид деятельности на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по мнению российского Минфина, дает основания для применения к ней общих правил налогообложения, включая взимание НДС со всех реализуемых электронными магазинами товаров из-за рубежа.

С таким заявлением на Московском финансовом форуме выступил замминистра финансов Алексей Сазанов, чем вызвал негодование присутствовавших представителей бизнеса.

Сейчас (пока поправки в союзное законодательство еще не вступили в силу, ожидается, что это произойдет в 2025 году) приобретаемые в третьих странах через электронные площадки товары приравнены к вещам для личного пользования и не облагаются НДС. Развернувшаяся на МФФ-2024 дискуссия позволяет сделать вывод о том, что предпринимателям вряд ли удастся убедить Минфин, что взимать НДС если и надо, то с послаблениями, при этом главным итогом введения налога станет повышение стоимости зарубежных покупок для конечных потребителей.

Вы зарабатываете прибыль, мы берем свои налоги

В декабре прошлого года страны ЕАЭС одобрили изменения в договор о союзе и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Пока государства проводят ратификацию этого решения, Евразийская экономическая комиссия и регуляторы стран союза готовят наднациональное и национальное регулирование "новой" отрасли. К первому относятся вопросы таможенного регулирования, и ЕЭК уже подготовила проект решения, согласно которому для товаров e-commerce будет введена единая импортная пошлина в 5% (размер еще дискутируется) с постепенным снижением порога беспошлинного ввоза: ожидается, что в 2025 г. он останется на текущем уровне в 200 евро от стоимости посылки, в 2026 году снизится до 100 евро, в 2027 году - до 50 евро.

К национальному регулированию относится налогообложение. Как рассказал на МФФ Сазанов, Минфин предлагает "не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС". Фактически, речь идет о введении НДС на все товары e-commerce независимо от их стоимости. Администратором налога выступит ФНС, а система взимания будет выстроена таким образом, "чтобы электронные площадки, через которые реализуется товар электронной торговли, либо, если это сайты самих продавцов, то сами продавцы вставали на налоговый учет в личном кабинете налогоплательщика и, соответственно, как в общем порядке, сдавая налоговую декларацию в онлайне, уплачивали бы НДС со всех продаж товаров электронной торговли российским покупателям".

Оснований делать какие-либо послабления в виде постепенного увеличения уровня НДС либо исключения из налогообложения отдельных категорий товаров (например, стоимостью до 200 евро) Минфин не видит. По мнению Сазанова, к e-commerce надо подходить как к обычному ритейлу, приобретение товаров в котором облагается 20%-м НДС.

"Как в любой классической торговле - вы зарабатываете прибыль, мы берем свои налоги. Поэтому, по нашему мнению, тут никакого предела (стоимости товара, при которой не взимается НДС - ИФ) быть не может. Если вы на этих товарах зарабатываете прибыль, то справедливо с этого брать НДС", - сказал он, добавив, что трансграничные отправления - это уже давно не то, что "родственник из Узбекистана присылал родственнику в Москве", а полноценный канал торговли.

E-commerce переживет, но деградирует

Присутствовавшие на посвященной трансграничной торговле сессии МФФ представители бизнеса попытались смягчить бескомпромиссную позицию Сазанова в отношении НДС, нарисовав мрачную картину сворачивания продаж и снижения качества жизни потребителей из-за невозможности заказывать привычные товары.

"Что будет, если буквально применить 20% НДС к рынку?.. Если буквально - цены поднимутся на 20%, рынок сожмется процентов на 70-75. Много это или мало? Российская электронная коммерция это переживет точно, то есть жизнь продолжится, это не так уж много (учитывая, что доля трансграничных продаж в обороте маркетплейса незначительна - ИФ). Но вопрос в тех самых 40 миллионах граждан, которые за последний год пользовались этим каналом, считая его удобным, доступным и готовы, самое главное, готовы ждать. Скорее всего, этот канал как минимум сильно деградирует", - описал будущее трансграничной торговли генеральный директор Ozon Global Степан Гусамов.

Он отметил, что маркетплейсы не ждут полного отказа от НДС на трансграничные товары, но ждут по крайней мере постепенного его введения. "Просьба к вопросу введения, особенно НДС, по возможности подходить аккуратно, с отсрочками. Мы открыты к диалогу для выработки решения", - сказал он.

Готовность бизнеса к диалогу подтвердил и представляющий интересы малого и среднего предпринимательства глава организации "ОПОРА России" Александр Калинин. В своем выступлении он подчеркнул недопустимость одновременного установления импортной пошлины (этот шаг "ОПОРА России" в целом поддерживает) и введения НДС.

"Если введение, к примеру, единой таможенной пошлины, оно понятно и будет просто регулироваться, то зачем вводить еще и НДС? Пошлина тоже полностью идет в федеральный бюджет. Мы считаем, что и НДС вводить здесь не нужно... Ведь цена во сколько вырастет, вы посчитайте: пошлина плюс еще на пошлину НДС - это сразу скачок на 20 с лишним, 26% (...) Больше того, административные издержки маркетплейсов вырастут, и по факту цена вырастет не на 26%, а на 30% минимум. Это минимум. А некоторые товары, наверное, вообще исчезнут с полки в маркетплейсах", - представил свой прогноз будущего трансграничной интернет-торговли Калинин.

Вопрос о том, чтобы развести во времени введение единой таможенной пошлины на e-commerce и НДС, "Почта России" поднимала еще летом. Компания направляла ведомствам письмо, в котором помимо предложений по этапам снижения порога беспошлинного ввоза товаров сформулировала просьбу "рассмотреть возможность вернуться к вопросу об установлении ставки НДС на уровне выше 0% не ранее 2030 года", говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с деталями переписки. Свою позицию "Почта России" объясняла в частности сложностями в декларировании товаров, в том числе, тех, по которым согласно налоговому законодательству предусмотрены льготы по НДС (например, детские товары).

Представитель Ozon 18 октября предупредил, что отказ от учета нюансов трансграничной торговли может навредить не только самой отрасли, но и бюджету. "Мы видим, что если буквально применить законодательство о налогах так же, как ко всем остальным товарам, таких товаров просто больше не будет. Ни сборов не будет, ни прибыли, ничего не будет", - предположил Гусамов.

Комментируя тезис об особенностях трансграничной торговли, Сазанов таким образом сформулировал позицию Минфина: "Все товары должны быть равны. Если вы идете в российский магазин канцелярский, покупаете ручку, вы платите НДС Почему в электронной торговле - это те же товары конечного потребления, - должна существовать категория товаров, с которых не платится НДС? Вот эту философию нам пока так никто и не пояснил".