ВТБ приобрел ПГК исходя из оценки более 200 млрд рублей с учетом долга

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России - "Первую грузовую компанию" (ПГК), сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

"Мы купили уже (ПГК - ИФ). У нас есть вообще принцип, мы долго в непрофильных (активах) стараемся не держаться, поэтому сейчас будем смотреть, пока она наша, управление там тоже наше. Там был кредит большой", - сказал Костин, отвечая на вопрос о планах в отношении ПГК.

В августе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что ПГК переходит под управление ВТБ .

В ноябре 2023 г. ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест". Собственники последнего не раскрываются. Источники издания на рынке говорили, что речь идет о группе инвесторов, среди которых совладельцы АО "Вектор Рейл", владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс", - Тимур и Руслан Бабаевы. Бабаевы - сыновья бывшего вице-президента ОАО "РЖД" Салмана Бабаева, возглавляющего совет директоров ПГК. Руслан Бабаев занимал тогда пост гендиректора ПГК. Сейчас компанией руководит выходец из РЖД Олег Романов.

Источники оценивали сумму сделки примерно в 220 млрд руб., некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности "Аврора Инвест", в 2023 г. компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд руб. и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.

ПГК была создана в 2007 г., затем выделена из состава РЖД в рамках реформы. В 2011 г. 75% минус две акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. Сейчас в парке компании около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 г. ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота - 60 млрд т-км и 29,8 млн тонн за первые три месяца года соответственно. В количестве вагонов в собственности и управлении компания уступает только подконтрольной РЖД "Федеральной грузовой компании" (ФГК) и "Деметра-Холдингу".