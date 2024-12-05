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ВТБ выйдет из "Первой грузовой компании" до конца года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ выйдет из капитала "Первой грузовой компании" (ПГК) до конца года, новый владелец пока не раскрывается.

"В этом году. (...) До конца года выйдем, кому - пока не могу сказать", - заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!".

В начале сентября Костин сообщил о покупке банком ПГК. "Мы купили уже (ПГК - ИФ). У нас есть вообще принцип, мы долго в непрофильных (активах - ИФ) стараемся не держаться, поэтому сейчас будем смотреть, пока она наша, управление там тоже наше. Там был кредит большой", - говорил он.

Глава ВТБ отмечал, что сделка была денежная. На вопрос, что ВТБ планирует делать с этим активом, он говорил, что "дальше будем смотреть, будем искать наиболее эффективные формы".

В конце сентября первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что ПГК не является стратегическим активом для ВТБ, и в течение нескольких кварталов этот актив выйдет из периметра группы.

"Я, к сожалению, буду ограничен в коммуникации - за сколько купили, у кого купили, кому продадим, за сколько продадим. Но сигнал, что этот актив, по сути, на очень ограниченном по времени удержании на балансе группы, я должен был сделать, потому что у многих возникает неверное понимание", - пояснял тогда первый зампред ВТБ.

В ноябре 2023 г. ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест". Собственники последнего не раскрываются. Источники "Коммерсанта" говорили, что речь идет о группе инвесторов, среди которых совладельцы АО "Вектор Рейл", владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс", - Тимур и Руслан Бабаевы. Бабаевы - сыновья бывшего вице-президента ОАО "РЖД" Салмана Бабаева, возглавляющего совет директоров ПГК. Руслан Бабаев занимал тогда пост гендиректора ПГК. Сейчас компанией руководит выходец из РЖД Олег Романов.

Источники "Коммерсанта" оценивали сумму сделки примерно в 220 млрд руб., некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности "Аврора Инвест", в 2023 г. компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд руб. и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.

ПГК была создана в 2007 г., затем выделена из состава РЖД в рамках реформы. В 2011 г. 75% минус две акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. Сейчас в парке компании около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 г. ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота - 29,8 млн тонн и 60 млрд т-км соответственно. В количестве вагонов в собственности и управлении компания уступает только подконтрольной РЖД "Федеральной грузовой компании" и "Деметра-Холдингу".

Андрей Костин ВТБ ПГК Первая грузовая компания
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