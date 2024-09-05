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Минфин оценил дефицит финансирования ОСК до 2030 года в 1,029 трлн рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ оценил дефицит денежных средств "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов, в 1,029 трлн рублей, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

"Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев 8-9 работали и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1,029 трлн рублей. Это цифры министерства финансов" - заявил Костин, возглавляющий совет директоров ОСК.

Эти средства необходимы для финансирования собственной деятельности ОСК, погашения обязательств без источников финансирования и достройки убыточных заказов.

"Это вообще не инвестиция, это нынешнее состояние, чтобы прожить ближайшие пять лет и не завалиться", - отметил глава ВТБ.

ВТБ Андрей Костин Минфин ОСК ВЭФ
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