Минфин США призвал видеть "красный флаг" в открытии финорганизациями РФ зарубежных представительств

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Шаги российских финансовых институтов, направленные на открытие новых представительств или учреждение дочерних компаний в зарубежных юрисдикциях, должны восприниматься как "красный флаг" в контексте потенциального обхода санкционных ограничений, заявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Иностранные регуляторы и финансовые организации должны настороженно относиться к взаимодействию с такими подразделениями, независимо то того, находятся ли они под прямыми санкциями США, говорится в уведомлении, опубликованном OFAC.

"Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование - должны иметь в виду существенные санкционные риски", - сказано в документе, опубликованном на сайте управления