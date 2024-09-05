Поиск

Минфин США призвал видеть "красный флаг" в открытии финорганизациями РФ зарубежных представительств

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Шаги российских финансовых институтов, направленные на открытие новых представительств или учреждение дочерних компаний в зарубежных юрисдикциях, должны восприниматься как "красный флаг" в контексте потенциального обхода санкционных ограничений, заявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Иностранные регуляторы и финансовые организации должны настороженно относиться к взаимодействию с такими подразделениями, независимо то того, находятся ли они под прямыми санкциями США, говорится в уведомлении, опубликованном OFAC.

"Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование - должны иметь в виду существенные санкционные риски", - сказано в документе, опубликованном на сайте управления

Минфин США OFAC Россия финансовые институты представительства
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

Генпрокурор РФ предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам

"Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании по "невыкупленным" 133 самолетам

Акционеры АФК "Система" избрали совет директоров из 11 человек

Акционеры АФК "Система" избрали совет директоров из 11 человек

Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%

Рубль по итогам торгов в среду упал почти на 5%

Вице-премьер РФ Савельев переизбран председателем совета директоров РЖД

Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году

Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году
Восточный экономический форум - 2024

"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });