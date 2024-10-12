Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Срок действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) истек.

OFAC 12 июня внесло Мосбиржу, НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа, в начале августа она была продлена до 12 октября. 13 июня к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ присоединилась Великобритания. С июня 2022 года НРД также находится под санкциями ЕС.

Сразу после введения американских санкций на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Теперь их официальный курс в России определяется на основе внебиржевых сделок. С момента введения санкций против Мосбиржи рынок обсуждал риски прекращения биржевых торгов юанем после истечения лицензии OFAC, но никаких официальных заявлений, подтверждающих такой сценарий, ни ЦБ РФ, ни сама биржа до окончания дедлайна не делали. В начале июля зампред ЦБ Филипп Габуния говорил, что юань продолжит торговаться на Мосбирже и после истечения срока действия лицензии.

Мосбиржа планирует оспорить санкции США и разрабатывает линии защиты, сообщал Клуб защиты прав инвесторов со ссылкой на представителя юридического консультанта группы - компании "Степ Форвард".

Накануне истечения срока действия лицензии свои разъяснения опубликовало OFAC. В документе подчеркивалось, что с 12 октября все ценные бумаги, принадлежащие американским лицам и находящиеся в НРД, считаются заблокированными, то же относится к дивидендам и другим доходам по таким бумагам.

OFAC также упомянуло указ президента РФ Владимира Путина от 2 октября N840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг", задачей которого, как пояснял Банк России, является пресечение попыток вывести на торги российские акции со счетов типа "С" в обход антисанкционного регулирования посредством уточнения порядка их учета. Документ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям. OFAC этот указ расценило как шаг, направленный на уклонение от санкций против НРД.

"РФ попыталась принять меры, чтобы обойти или избежать санкций против НРД посредством указа президента N840, потребовав перевода определенных ценных бумаг локальным российским регистраторам. OFAC предупреждает, что такие переводы могут не получить разрешения в соответствии с генеральными лицензиями и могут считаться недействительными в соответствии с регулированием OFAC. В эти транзакции могут быть вовлечены другие заблокированные лица, включая некоторых российских регистраторов. OFAC также проводит расследование в отношении российских регистраторов, которые пока не заблокированы, для будущего введения против них санкций", - заявило ведомство.