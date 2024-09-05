ВТБ сохраняет желание выплатить дивиденды за 2024 год

Окончательное решение будет принято в январе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет стремление по выплате дивидендов за 2024 год при условии исполнения требований ЦБ по капиталу, окончательное решение примет в январе следующего года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"У нас даже обязательство перед Центральным банком в значительной степени придерживать сейчас дивиденды для того, чтобы быстрее наращивать капитальную базу, которую мы серьезно потеряли в результате санкций в 2022 году. Но посмотрим, жизнь, она богаче, может, нам удастся немножко здесь ослабить, и тогда мы сможем больше платить дивиденды", - сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Есть желание уплачивать дивиденды за этот год, я считаю, в общем, было бы очень полезно. Но к сожалению, пока позиция Центрального банка остается с упором на капитализацию, поэтому будем смотреть. Но это будет решаться только, я думаю, в январе следующего года окончательно, сколько и будет ли вообще", - добавил он.

Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году.

ВТБ в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 277,1 млрд рублей и повысил прогноз по таргету на 2024 год до 550 млрд рублей с прежних ожиданий в 435 млрд рублей.