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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе выросла на 56,8%, до 40,6 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе выросла на 56,8% в годовом выражении, до 40,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность госбанка.

В целом за восемь месяцев ВТБ заработал 338,5 млрд рублей, что на 3,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые процентные доходы ВТБ на фоне давления на чистую процентную маржу уменьшились на 32,3% в августе и на 25,5% за восемь месяцев, составив соответственно 46,5 млрд рублей и 378,2 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в условиях резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в августе 1,9% (3,2% в августе 2023 года) и 2% за восемь месяцев года против 3,2% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 12,4% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,4 млрд рублей. За восемь месяцев чистые комиссионные доходы выросли год к году на 14,6%, до 160 млрд рублей.

Прочие операционные доходы ВТБ в августе составили 30,7 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей банк получил благодаря валютной переоценке.

"Помните, что мы захеджировали прежде всего евро в активах юанями в пассивах, и при отсутствии взаимных сильных колебаний этих двух валют мы считали это проксихеджем, экономическим хеджем, когда по сути переоценка евро к рублю обычно в нормальных ситуациях закрыта такой же в относительном размере переоценкой юаня к рублю. Внутри августа мы наблюдали очень необычную ситуацию с расхождениями курса евро и юаня на российском рынке по сравнению с международными рынками", - пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Внутри августа и сентября (...) мы наблюдали как бы такой Твин-Пикс - знак города из знаменитого американского сериала, когда были два всплеска с резким обесценением юаня к евро по сравнению с международным рынком. И мы это связываем с тем, что в августе истекал срок лицензии OFAC на завершение операции с Мосбиржей, и ряд зарубежных участников - это и китайские банки, "дочки" зарубежных банков - ушли с нашего рынка биржевого юаня и, несмотря на продление лицензии OFAC, не возвращались больше на него. И поэтому на рынке наблюдался локальный феномен - это по сути недостаток арбитражеров, которые могли бы, действуя экономическими способами, устранять диспаритет и дисбаланс этих валют. В итоге мы имели локальный дисбаланс, а потом, в сентябре этот диспаритет, видимо, за счет нахождения других участников на рынке, которые имели доступ к зарубежной инфраструктуре (...), исчез", - рассказал он.

По словам Пьянова, в сентябре августовский позитивный эффект нивелируется отрицательной курсовой переоценкой.

Стоимость риска ВТБ составила 1% в августе по сравнению с 1,1% в аналогичном периоде прошлого года. За восемь месяцев стоимость риска составила 0,7%, сократившись год к году на 30 б.п.

Расходы на создание резервов составили 20,3 млрд рублей в августе и 98,3 млрд рублей за восемь месяцев, сократившись на 35,8% и на 29,3% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 августа не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2% (3,2% - на 31 декабря 2023 года), продолжая оставаться на исторически низком уровне, покрытие неработающих кредитов резервами составило 162,8% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 35,8 млрд рублей в августе и 285,2 млрд рублей по итогам восьми месяцев, увеличившись год к году на 11,2% и на 19,1% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со второго квартала 2023 года.

По состоянию на 31 августа объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,6 трлн рублей, увеличившись на 1,2% в августе и на 12,5% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились за месяц на 1,7%, за восемь месяцев - на 13,8%, до 15,9 трлн рублей. Рост кредитов физическим лицам составил 0,1% в августе и 10,1% по итогам восьми месяцев, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн рублей на 31 августа.

Совокупные средства клиентов группы выросли с начала года на 10,4%, до 24,7 трлн рублей. Рост средств юридических лиц в августе составил 1,9%, c начала года - 5,8%, до 13,5 трлн рублей. Объем средств физических лиц увеличился за месяц на 3%, за восемь месяцев - на 16,5%, достигнув 11,2 трлн рублей.

По состоянию на 1 сентября норматив достаточности капитала Н20.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 8,25%), Н20.1 (базовый) - 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 4,75%), Н20.2 (основной) - 8,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 6,25%).

ВТБ Дмитрий Пьянов
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