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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года, отмечает Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до минимальных за год 230 тыс. против 231,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 24 августа, сократилось до минимальных за десять месяцев 1,838 млн по сравнению с пересмотренными 1,86 млн неделей ранее.

Между тем эксперты ожидали повышения до 1,87 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,868 млн, по данным Trading Economics.

США
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