Поиск

Международные резервы РФ с 23 по 30 августа сократились на $1 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 30 августа составили $613,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 23 августа международные резервы равнялись $614,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2024

Почти 260 соглашений на сумму около 5,4 трлн рублей подписаны на ВЭФ

Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель
Восточный экономический форум - 2024

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден
Восточный экономический форум - 2024

Греф заявил, что выдачи ипотеки в 2024 году упадут на 40%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });