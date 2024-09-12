Международные резервы России с 30 августа по 6 сентября увеличились на $2,5 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 6 сентября составили $616 млрд, сообщил Банк России.

На 30 августа международные резервы равнялись $613,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.