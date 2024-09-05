Производительность труда в США во II квартале выросла на 2,5%, сильнее прогноза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны.

Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

В первом квартале, по пересмотренным данным, стоимость рабочей силы выросла на 4%, производительность труда - на 0,2%. Ранее сообщалось о росте первого показателя на 3,8%, второго - на 0,4%.

Производство товаров и услуг во втором квартале увеличилось на 3,5%, количество отработанных часов - на 1%. Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3%.

В годовом выражении производительность труда в апреле-июне увеличилась на 2,7%, стоимость рабочей силы - на минимальные с 2013 года 0,3%.

Экономисты внимательно отслеживают данные о стоимости рабочей силы в США, поскольку рост зарплат является ключевым фактором усиления инфляции.