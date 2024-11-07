В США в III квартале производительность труда выросла слабее прогноза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В США в третьем квартале 2024 года производительность труда выросла на 2,2% в поквартальном выражении, по предварительным данным Министерства труда страны.

Стоимость рабочей силы увеличилась на 1,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,3% и повышение второго на 1%, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, во втором квартале производительность труда в Штатах увеличилась на 2,1%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее. Оценка повышения стоимости рабочей силы в апреле-июне пересмотрена до 2,4% с 0,4%.

Производство товаров и услуг в третьем квартале увеличилось на 3,5%, количество отработанных часов - на 1,2%. Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 4,2%.

В годовом выражении производительность труда в июле-сентябре увеличилась на 2%, стоимость рабочей силы - на 3,4%.