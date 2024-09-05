ОПЕК+ достигла договоренности об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Согласно одобренному в июне плану, восемь стран-добровольцев ОПЕК+ должны были с октября начать снятие ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки. Так, в октябре добыча должна была увеличиться с 35,612 млн б/с в сентябре до 35,782 млн б/с.

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