Поиск

ОПЕК+ достигла договоренности об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Согласно одобренному в июне плану, восемь стран-добровольцев ОПЕК+ должны были с октября начать снятие ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки. Так, в октябре добыча должна была увеличиться с 35,612 млн б/с в сентябре до 35,782 млн б/с.

Новость дополняется

ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2024

Почти 260 соглашений на сумму около 5,4 трлн рублей подписаны на ВЭФ

Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке

Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,96 за баррель
Восточный экономический форум - 2024

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден

Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден
Восточный экономический форум - 2024

Греф заявил, что выдачи ипотеки в 2024 году упадут на 40%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });