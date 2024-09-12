Поиск

МЭА подсчитало, что страны ОПЕК+ в августе превысили добычу на 850 тысяч б/с

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в августе добывали 34,56 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,71 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 850 тысяч б/с. Относительно июля страны объединения сократили нефтепроизводство на 140 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июне составила 22,05 млн б/с, что на 920 тысяч б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 60 тысяч б/с ниже разрешенного уровня - 14,09 млн б/с (12,51 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение установленных квот по-прежнему зафиксировано в Ираке - на 470 тысяч б/с, а также в ОАЭ - на 390 тысяч б/с. Казахстан, добывавший значительный объем в предыдущие месяцы сверх квот, сократил перепроизводство всего до 30 тысяч б/с. Россия, по оценке МЭА, в августе превысила разрешенный уровень добычи на 130 тысяч б/с, Кувейт - на 110 тысяч б/с.

Ирак Казахстан Кувейт МЭА ОАЭ ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

Brent подорожала до $71,09 за баррель

Инфляция в России в августе составила 0,2%, годовая снизилась до 9,05%

Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо 16 октября

Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо 16 октября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды в размере 80 рублей на акцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });