МЭА подсчитало, что страны ОПЕК+ в августе превысили добычу на 850 тысяч б/с

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в августе добывали 34,56 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,71 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 850 тысяч б/с. Относительно июля страны объединения сократили нефтепроизводство на 140 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июне составила 22,05 млн б/с, что на 920 тысяч б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 60 тысяч б/с ниже разрешенного уровня - 14,09 млн б/с (12,51 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение установленных квот по-прежнему зафиксировано в Ираке - на 470 тысяч б/с, а также в ОАЭ - на 390 тысяч б/с. Казахстан, добывавший значительный объем в предыдущие месяцы сверх квот, сократил перепроизводство всего до 30 тысяч б/с. Россия, по оценке МЭА, в августе превысила разрешенный уровень добычи на 130 тысяч б/с, Кувейт - на 110 тысяч б/с.