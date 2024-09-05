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Восемь стран ОПЕК+ отложили на два месяца увеличение нефтедобычи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать эти ограничения с октября, отложили это решение на два месяца, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно представленному новому графику наращивания, ранее планировавшиеся объемы добычи просто смещаются на два месяца вперед, таким образом, теперь свернуть ограничения планируется в декабре 2025 года.

Группа снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять". Страны, которые ранее допускали перепроизводство, подтвердили свои обязательства компенсировать ранее несокращенные объемы также к сентябрю 2025 года.

ОПЕК+
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