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Цены на нефть завершают неделю снижением, Brent подешевела до $72,3 за баррель

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 по московскому времени составила $72,3 за баррель, что на $0,39 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,27 (0,39%), до $68,88 за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в США в августе. Кроме того, данные за предыдущие два месяца были пересмотрены с понижением, что говорит о продолжающемся спаде активности.

Некоторую поддержку рынку оказало решение стран ОПЕК+, участвующих в соглашении о добровольном ограничении добычи, отложить на два месяца наращивание производства нефти, планировавшееся на октябрь. Кроме того, данные Минэнерго США показали резкое снижение запасов в стране на прошлой неделе - на 6,873 млн баррелей.

"Трейдеры фокусируются на сигналах вероятного падения спроса на нефть и нефтепродукты, и это перекрывает позитивные рыночные сигналы, - отмечает аналитик SEB Оле Хвалбе. - Глубокие опасения сохраняются, особенно в отношении Китая".

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