Красноярская компания создаст в Приморье производство колесных тракторов за 4,7 млрд руб.

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Торговый дом "Техноград" (Красноярск) инвестирует 4,7 млрд рублей в создание в Приморском крае производства колесных тракторов и площадей для хранения запасных частей. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Соответствующее соглашение председатель совета директоров ТД "Техноград" Сергей Матяш и замгендиректора КРДВ Кирилл Каменев подписали на Восточном экономическом форуме.

Проект планируется реализовать в два этапа: сначала начнется промышленная сборка тракторов, затем будет проведена локализация производства.

"Запускаем проект со сборки, а затем перейдем и к локализованному производству колёсной тракторной техники для сельского хозяйства. Также планируем возвести площади для хранения запасных частей. Оптимальным для себя видим размещение мощностей на ТОР "Надеждинская", ведь это не только льготы, инфраструктура и поддержка, но и оптимальное расположение в плане логистики", - сказал Матяш, слова которого приводятся в сообщении.

Объем производства при выходе на проектную мощность составит около 550 машин в год, будет создано 225 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Торговый дом "Техноград" создано в 2010 году. Владельцами компании по данным на 6 сентября 2024 года являются Матяш (90%) и Константин Етчин (10%). Матяш также руководит и является совладельцем нескольких сельхозкомпаний в с. Есаулово Красноярского края.