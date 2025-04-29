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Инвесторы из КНР вложат 2,7 млрд рублей в предприятия в Приморье

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Китайские инвесторы планируют построить в Приморском крае торгово-логистический комплекс, индустриальный парк стройматериалов и завод по производству металлоконструкций, общий объем инвестиций в проекты оценивается в 2,7 млрд рублей, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Такие соглашения были подписаны в рамках визита делегации "КРДВ Приморье" (дочернее общество КРДВ) в города Линьхай и Тайчжоу (провинция Чжэцзян, КНР).

Компания "Цзинхай" планирует создать индустриальный парк "Чжэцзянский бизнес", который будет специализироваться на производстве стеклопакетов, фасадных и отделочных материалов. Объем инвестиций - 700 млн рублей.

ООО "Лунпань" инвестирует 1,44 млрд рублей в строительство торгово-логистического комплекса.

Компания "Цяньшэнхэ" намерена построить завод по производству металлоконструкций для высотного строительства с инвестициями в размере 550 млн рублей.

Подписание соглашений прошло в рамках деловой программы Российско-китайской экономической конференции в городе Линьхай. В ближайшие месяцы планируются встречные визиты китайских инвесторов для проработки деталей реализации проектов.

КРДВ - единый институт поддержки инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике.

КРДВ Приморье Китай
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